В Москве полиция задержала вышедших почтить память Небесной сотни

Задержаны три человека, как сообщает NEWSru.com со ссылкой на "Дождь". Полицейские подошли к каждому из них и сопроводили в автозак.

"Все задержаны для профилактической беседы и для проверки на их участие в акциях, которые проходили ранее", – пояснил сотрудник полиции.

"Их доставят в отделение полиции. Если ничего за ними не числится, то отпустят спустя три часа", – добавил полицейский.

Как рассказали ОВД-Инфо сами задержанные: Сергей Яковлев, Дмитрий Зворыкин и Марк Гальперин, - они вышли на Тверскую улицу, соблюдая расстояние в 50 метров друг между другом, с портретами погибших 20 февраля в Киеве активистов в руках. Таким образом они собирались почтить память погибших 40 дней назад активистов.

По их словам, полицейские не обвиняли их в нарушении правил одиночного пикетирования, но задержали в связи с "нестабильной ситуацией в стране" и для проведения разъяснительной беседы. При этом полицейские отобрали паспорта у двух из трех задержанных.

Всех троих доставили в ОВД Тверское и спустя время отпустили без составления протоколов об административном правонарушении, заключает издание.