Первомайский Демократический марш в Петербурге будет против войны и захватнической внешней политики РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коалиции «Демократический Петербург».

В частности, как отмечается в сообщении, по инициативе коалиции 25 марта прошло первое организационное собрание по подготовке ежегодного Демократического марша 1 мая. На собрании обсуждалась тематика и формат акции. Был выбран традиционный вариант – шествие по Невскому проспекту с митингом после него на Конюшенной площади.

«Участники собрания сошлись на том, что акция будет антивоенной. Это связано с событиями последних месяцев вокруг Украины и Крыма, которые не только влияют на международное положение России, но и формирует новый внутриполитический климат в нашей стране», - сообщили в пресс-службе.

В рамках митинга планируется концерт, выступить на котором будут приглашены известные российские и украинские музыканты, которые высказываются против войны между странами. Кроме того, на митинге будет организован видео-мост через скайп с разными городами Украины.

По данным пресс-службы, в собрании, помимо организаций-участников коалиции «Демократический Петербург», присутствовали также представители партии РПР-ПАРНАС, партии «5 декабря», «Партии прогресса» и молодежного движения «Весна». Пока они были в качестве наблюдателей, но в ближайшее время эти организации примут решение, будут ли они участвовать в оргкомитете марша, отмечается в сообщении.

«Демократический Петербург» приглашает войти в оргкомитет и другие общественные и политические организации оппозиционной демократической направленности.

Уведомление о проведении акции, в соответствии с законом, может быть подано в администрацию города не ранее чем за две недели до дня ее проведение. Поэтому оно будет подано в середине апреля, отметили в пресс-службе.

В коалиции «Демократический Петербург» подчеркнули, что «Россия сегодня оказалась перед лицом возможной международной изоляции и воссоздания «железного занавеса». Военная интервенция и аннексия Крыма путинским правительством сопровождается агрессивной пропагандой в контролируемых государством СМИ, нагнетанием имперской истерии и «ура-патриотизма» в обществе. Происходит ужесточение цензуры, блокировка и закрытие неугодных властям альтернативных каналов информации, опровергающих официальную ложь. До сих пор сохраняется угроза дальнейшей военной эскалации в Украине, что в России будет сопровождаться новыми политическими репрессиями против инакомыслящих, выступающих против войны и захватнической внешней политики».