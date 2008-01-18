Всемирный банк закрыл офисы в Вашингтоне из-за угрозы теракта

Всемирный банк закрыл свои офисы в Вашингтоне из-за угрозы совершения террористического акта. Как объявил банк, кто-то позвонил и сообщил о заложенной в одном из офисов бомбе.

Правоохранительные органы сейчас обследуют здания, в которых имеются представительства банка, передает Reuters. Ожидается, что работа офисов будет возобновлена сегодня.

В Вашингтоне расположены по меньшей мере семь зданий, в которых работают около 8 тыс. сотрудников Всемирного банка.

В свою очередь Международный валютный фонд, чья штаб-квартира расположена в соседнем со Всемирным банком здании, не стал официально отменять рабочий день, однако сообщил своим сотрудникам, что они могут не выходить на работу.