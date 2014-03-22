ЮНИСЕФ: ежедневно около 1,4 тысяч детей в мире умирают из-за загрязнения воды

Около 1,4 тысяч детей умирают каждый день в мире из-за инфекций, вызванных отсутствием доступа к чистой питьевой воде и плохих санитарных и гигиенических условий. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в связи с отмечаемым 22 марта Всемирным днем водных ресурсов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Организация со штаб-квартирой в Женеве подчеркивает, что несмотря на то, что 2010 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепляющую право человека на воду, 768 млн человек в мире сегодня не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Большинство из затронутых этой проблемой людей живут в удаленных сельских районах или в городских трущобах.

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По данным ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), две трети из людей, лишенных чистой питьевой воды, проживают в 10 странах. Это Китай (108 млн человек), Индия (90 млн), Нигерия (63 млн), Эфиопия (43 млн), Индонезия (39 млн), ДРК (37 млн), Бангладеш (26 млн), Танзания (22 млн), Кения (16 млн) и Пакистан (16 млн). А больше всего - 71% - страдают от этой проблемы женщины и девочки.

При этом, как предупредила Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на доступ к безопасной питьевой воде и санитарии Катарина де Альбукерке, если правительства не примут активных шагов по исправлению сложной ситуации, то в ближайшие 15 лет на фоне индустриального развития стран она рискует серьезно ухудшиться.

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"К 2030 году, учитывая нынешние климатические сценарии, около половины населения Земли будут жить в районах, где есть проблемы с водой. И в то же время, спрос на воду как на источник производства электроэнергии удвоится к 2035 году", - сказала она.