Обама заверил, что дипломатические отношения между США и Россией продолжаются

Об этом он заявил в докладе относительно Украины, который транслировался на сайте Белого дома.

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«Дипломатические отношения между США и Россией продолжаются», - сказал Барак Обама.

Он выразил надежду, что Россия прекратит эскалацию напряженности и «придет к дипломатическому решению вопроса с Киевом с помощью международного сообщества».

Кроме этого Обама отметил, что «россияне и Путин, в частности, должны понять, что украинцы не должны выбирать между Западом и Россией. Мы хотим, чтобы Украина имела отношения по всем направлениям и имела хорошие отношения со США, Россией, Европой, кем угодно, кого они выберут. Это может произойти тогда, когда Россия также признает права Украины в будущем как суверенного государства. Те права, которые люди и нации во всем мире понимают и распространяют».

Как сообщал УНИАН, 17 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда лиц, действия которых были направлены на усиление кризиса в Украине и поддержку военной агрессии на территории Автономной Республики Крым.

Сегодня, 20 марта, президент США Обама заявил, что подписал указ, который позволяет ввести экономические санкции против России, а также расширяет список российских высокопоставленных лиц, против которых введены санкции, и вводит санкции в отношении банков, которые оказывают поддержку российскому руководству.