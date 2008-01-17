Фиделю Кастро не хватает сил выступать публично

Кубинский лидер Фидель Кастро в среду объявил, что чувствует себя недостаточно здоровым, чтобы выступать с речами или участвовать в кампании в преддверии парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье, передает агентство Associated Press.

Обращение Кастро было передано в письменной форме государственными СМИ Кубы. "Я физически не способен напрямую говорить с гражданами района, где меня выдвинули кандидатом на наших выборах", - пояснил 81-летний политик.

В тексте послания Кастро выражает разочарование тем, что не может произносить свои знаменитые многочасовые речи. "Делаю, что могу - пишу. Для меня это новое впечатление: писать - совсем не то, что говорить", - отметил он.

Через несколько часов после публикации обращения телевидение Кубы показало видеокадры встречи Кастро с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Сильва. Кубинский лидер показан в уже привычном спортивном костюме, отмечает Лента.ру. Единственная его фраза, которую слышат зрители на протяжении одной минуты сюжета, - "Я (в последнее время) чувствую себя хорошо, очень хорошо".

Позже Лула да Сильва рассказал журналистам, что состояние здоровья Кастро было для него "приятным сюрпризом". "Я думаю, Фидель готов взять на себя историческую политическую роль в глобализованном мире", - сообщил бразильский президент журналистам, не уточнив, что это за роль.

Кастро необходимо переизбраться в Национальную ассамблею, чтобы сохранить за собой пост главы Госсовета. В июне 2006 года, когда Фиделю предстояла сложная операция, все полномочия главы государства перешли к его брату Раулю, который теперь ведет предвыборную кампанию. Кубинские СМИ регулярно показывают видеосюжеты с участием вождя, чтобы убедить граждан в его трудоспособности.