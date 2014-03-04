МИД Чехии: лучше не впускать россиян на свою территорию, чтобы не допустить вторжения из России

В связи с высказываниями министра Заоралека, россияне могут не только проститься с надеждой на отмену краткосрочных виз, но и не мечтать о получении вида на жительство в странах Евросоюза, передает Radio Praha.

"Мы слышали многочисленные заявления господина Лаврова о том, что Россия готова жестко отстаивать права своих граждан где бы это ни было. Если учитывать такие заявления, как можно вести переговоры о безвизовом режиме? Россия всегда была в этом очень заинтересована. Но если переселение российских граждан в другие страны представляет собой такой риск, как мы можем поддерживать идею безвизового режима?", - сказал министр.

По его словам, лучше не впускать граждан России на свою территорию, чтобы не допустить того, что их пребывание в стране может стать поводом к вторжению со стороны России.

В свою очередь министр обороны Чехии Мартин Стропницкий отметил: "Международное сообщество здесь столкнулось с партнером, который не соблюдает правила. В такой ситуации трудно принимать ответные меры. Тем не менее, есть некоторые возможности. ЕС и Россия готовили некоторые экономические проекты, очень выгодные для России. Вряд ли мы теперь будем продолжать эти переговоры. Кроме того, мы должны настоять на присутствии наблюдателей ОБСЕ и ООН на крымском референдуме. Это тоже может иметь большое значение".

Чехия пока не планирует отзывать своего посла из России. По словам премьера Богуслава Соботки, изолированный жест со стороны Чехии был бы в этом случае бессмысленным. Если ЕС примет совместное решение о единовременном отзыве всех 28 послов стран ЕС, тогда, конечно, чешский посол покинет Москву.