Раскрашенный в сине-желтые цвета памятник в Софии возмутил российский МИД

Как передает Эспрессо ТВ, об этом заявили в российском МИД.

"Так выглядит сейчас аккаунт телеканала "Евроньюс" в Facebook. Наша реакция - это за гранью. Важна ваша реакция ", - говорится в сообщении, размещенном на странице российского МИД в Facebook.

В ночь на воскресенье памятник Советской армии в центре Софии был разрисован в сине-желтые цвета украинского флага. Неизвестные добавили также надписи на украинском языке: "Слава Украине!" и "Капутьин".

Читайте такжеВ РФ прокуратура проверяет, перешел ли оппозиционный канал Дождь все границы допустимогоМИД России в понедельник потребовал от Болгарии расследовать этот инцидент.

В ночь на вторник телеканал Euronews разместил фотографию памятника в качестве заставки на своей странице в Facebook, что вызвало множество возмущенных комментариев пользователей.

Через некоторое время заставка была изъята. В опубликованном потом сообщении по этому поводу телеканал разъяснил свою позицию.

"Публикуя на нашей стене фото акции-инсталляции в Софии мы никоим образом не выражали тем самым поддержку тем или иным силам Украины - и уж тем более акта вандализма", - подчеркивается в сообщении.