На выборах на Тайване побеждают сторонники сближения с Китаем

На парламентских выборах на Тайване по итогам подсчета примерно 67 процентов поданных голосов лидирует оппозиционная партия "Гоминьдан", выступающая за сближение с Китаем. Как сообщает Лента.ру, националисты могут получить 57 из 113 парламентских мандатов, а Демократическая Прогрессивная партия, к которой принадлежит президент Чэнь Шуйбянь, - лишь 12.

Демократическая Прогрессивная партия выступает за формальное признание независимости Тайваня, который фактически независим с тех пор, как в 1949 году в результате гражданской войны вся территория Китая, за исключением Тайваня, оказалась под контролем Коммунистической партии. "Гоминьдан", со своей стороны, требует установления более тесных экономических и политических отношений с Китаем и не исключает воссоединения с ним.

В годы президентства Чэнь Шуйбяня (2000-2008) годы "Гоминьдан" постоянно блокировал его инициативы, направленные на укрепление тайваньской независимости, в частности, закупки оружия в США. Очередные президентские выборы намечены на 22 марта, и если на них победит кандидат "Гоминьдана" Ма Инцзоу, это может привести к полному пересмотру политики Тайваня. По данным последних опросов, Ма обладает наиболее высоким рейтингом среди кандидатов, опережая соперника из Демократической Прогрессивной партии примерно на 20 процентов.