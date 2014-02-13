Мексиканец сознался в убийствах более 800 людей

Чавес Кастильо был задержан в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в 2010 году, а затем выдан США. В ходе процесса он рассказал, что состоял в банде Barrio Azteca, главарь которой устанавливал ему на каждый день определенную квоту на убийства. Делалось это для запугивания полиции и населения, сообщает РИА Новости.

По данным канала Fox News, мексиканский бандит обвиняется также в убийствах нескольких сотрудников консульства США и членов их семей в марте 2010 года в пограничном с США Сьюдад-Хуаресе. Чавес Кастильо сейчас дает показания против своего бывшего шефа, лидера банды Артуро Гальегоса, который якобы и отдал приказ об убийстве американских граждан.

Пограничный с США штат Чиуауа известен как плацдарм для переброски наркотиков. На его территории действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над этим сверхприбыльным незаконным бизнесом. По итогам 2010 года расположенный в Чиуауа Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира - число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, однако затем властям удалось исправить положение, и количество подобных преступлений серьезно снизилось.