Российские исламисты призвали молиться о землетрясении в Сочи

Авторы ролика призывают молиться о землетрясении в месте проведения зимней Олимпиады.

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Такое природное явление, по их мнению, позволило бы отомстить за мусульман, погибших на Кавказе в борьбе с россиянами, сообщает ТСН.

Олимпийские игры исламисты называют "сатанинскими танцами" на могилах единоверцев. Доку Умаров еще в прошлом году призывал своих последователей сорвать Олимпиаду.