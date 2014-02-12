Российские исламисты призвали молиться о землетрясении в Сочи
07:38, 12 февраля 2014Мир
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Обращение к мусульманам записала военизированная группировка Доку Умарова, которае борется за создание исламистского государства на российском Северном Кавказе.
Авторы ролика призывают молиться о землетрясении в месте проведения зимней Олимпиады.
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Такое природное явление, по их мнению, позволило бы отомстить за мусульман, погибших на Кавказе в борьбе с россиянами, сообщает ТСН.
Олимпийские игры исламисты называют "сатанинскими танцами" на могилах единоверцев. Доку Умаров еще в прошлом году призывал своих последователей сорвать Олимпиаду.
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