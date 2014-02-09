Восемь человек погибли, двенадцать ранены в результате вооруженного нападения в Пакистане

Как сообщает Франс Пресс со ссылкой на местную власть, группа неизвестных вооруженных людей совершила нападение на дом одного из целителей, который принимал местных жителей, в районе Балда на западе Карачи.

«Шестеро вооруженных людей на трех мотоциклах ворвались в дом и открыли беспорядочную стрельбу. По меньшей мере, восемь человек погибли, 12 получили ранения», - заявил представитель полиции Ирфан Балох.

По его словам, среди погибших была восьмилетняя девочка. Сообщается, что среди раненых также есть женщины и дети.

По данным правоохранительных органов, ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственности за нападение.

Как сообщает телеканал NDTV, представители исламистского движения ”Техрик-и - Талибан Пакистан” (ТТП) заявили, что не имеют отношения к этому событию.