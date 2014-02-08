CNN удалил материал об уродливых памятниках, куда внес монумент Брестской крепости

Удалить материал решили после того, как включение в него памятника защитникам Брестской крепости вызвало резкую реакцию в России и Беларуси, пишет Лента.ру.

«В CNN принято решение удалить рейтинг из-за его несоответствия стандартам канала», — говорится в размещенном на странице посте. — Мы еще раз приносим свои извинения за непреднамеренное оскорбление, нанесенное этой статьей», — подчеркнули в CNN».

Рейтинг наиболее уродливых монументов мира был опубликован на сайте CNN 24 января. Монумент «Мужество» соседствовал в нем с памятниками Мартину Лютеру Кингу в Толедо, жертвам 11 сентября в Нью-Джерси и статуей Папы Иоанна Павла II в Риме.

Широкое внимание к рейтингу в России было привлечено лишь 6 февраля, когда администрация мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» назвала включение в него монумента «Мужество» «кощунственным».

Позже с резкой критикой телеканала выступили депутаты Государственной Думы, которые потребовали от руководства официальных извинений. 7 февраля в Совете Федерации выступили с предложением запретить показ телеканала в России.

Вечером 6 февраля в материале CNN были сделаны редакционные правки, в которых подчеркивалось, что телеканал не хотел никого оскорбить и с уважением относится к подвигу солдат крепости. Редакция извинилась перед жителями России и Беларуси, однако тогда сам материал был оставлен на сайте.