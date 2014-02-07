Слова Нуланд не понравились Меркель, но ЕС продолжит сотрудничество с США

Как передает из Брюсселя корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге пресс-секретарь президента Европейской комиссии Пиа Андеркилде-Хансен.

Она отказалась комментировать содержание размещенного в Интернете телефонного разговора заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с послом США в Украине Джефри Пайеттом, в котором Нуланд якобы нецензурно высказалась в адрес ЕС.

На записи, которая была опубликована на сайте YouTube, слышно, как женский голос в разговоре о роли ЕС в разрешении политического кризиса в Украине произносит: "Fuck the EU".

Читайте такжеНуланд извинилась за свои слова в адрес ЕС"Европейский Союз не комментирует содержание возможных перехваченных телефонных разговоров. Это наша принципиальная позиция. Мы не комментируем такого рода утечки информации. Подслушанные телефонные разговоры не являются частью арсенала, который мы используем в наших усилиях для помощи Украине, а на этой помощи мы будем сосредотачиваться и в дальнейшем", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС будет продолжать сотрудничать со своими партнерами в вопросе разрешения политического кризиса в Украине.

Читайте такжеСША не считают свои действия в Украине вмешательством в ее внутреннюю политику"Мы и в дальнейшем будем контактировать со всеми нашими международными партнерами, координирующими наши усилия, и с организациями, которые заинтересованы в политическом и мирном урегулировании нынешнего кризиса. Мы ведем наши дела в таком же ключе, как мы это обычно делаем, - мы полностью вовлечены в поддержку урегулирования кризиса в Украине, как это было в последние дни и недели", - добавила Андеркилде-Хансен.

Одновременно немецкий канцлер Ангела Меркель считает неприемлемыми пренебрежительные высказывания американских дипломатов роли ЕС в кризисной ситуации в Украине.

Об этом заявила ее пресс-секретарь Кристиане Виртц (Christiane Wirtz), сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь отметила, что Меркель ценит работу главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон по реализации усилий Евросоюза о проведении переговоров между президентом Виктором Януковичем и оппозицией.

"Канцлер считает такие высказывания абсолютно неприемлемыми. Она отмечает, что г-жа Кэтрин Эштон выполняет необычайную работу", - сказала пресс-секретарь Меркель.

Как сообщал УНИАН, в Интернете активно распространяются ссылки на видеоролик, многократно изложенный в Youtube, хотя первые его публикации датированы еще 4 февраля. Звук в нем является записью телефонного разговора людей, голоса которых похожи на голоса Нуланд и Пайетта. На видео запись сопровождается субтитрированим переводом на русский язык и фотографиями упомянутых в нем лиц. Нуланд при этом довольно грубо высказалась о Евросоюз с нецензурными выражениями.

Сегодня, 7 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни обратил внимание на активную роль России в распространении в Интернете подслушанного телефонного разговора Нуланд и Пайетта.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента Джейн Саки заявила, что Нуланд уже связалась с партнерами из Евросоюза и извинилась перед ними за резкие слова.