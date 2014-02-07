СМИ: Россия собирается рассорить дипломатов ЕС и США

Зарубежные журналисты предполагают, что утечка секретной информации нацелена на то, чтобы рассорить дипломатов ЕС и США.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни уже обвинил Россию в том, что она имеет отношении к обнародованию подслушанного телефонного разговора между помощником госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США в Украине Джеффом Пайеттом.

В аудиозаписи телефонного звонка, размещенного в Интернете с русскими субтитрами, голоса, напоминающие Нуланд и Пайетта, обсуждают события в Украине.

В одном месте голос Нуланд использует ненормативную лексику, чтобы выразить свое раздражение действиями Евросоюза по урегулированию кризиса в Украине.

Карни отказался обсуждать детали частного телефонного разговора.

Однако, он добавил, что, "поскольку запись была первой замечена и распространена в твиттере властью России, это что-то говорит о роли России" в этой истории. Карни заявил, что Нуланд работает со своими партнерами по ЕС и "отношения США с ЕС сильны, как никогда".

Стоит отметить, что для иллюстрации ролика, в котором упоминался лидер "Удара" Виталий Кличко, видимо по ошибке, использованы фотографии его младшего брата Владимира.

Кроме того, в сети обнародован еще один разговор – людей с голосами, напоминающими голоса генсекретаря Европейской службы внешней деятельности Хельги Шмидт и представителем ЕС в Украине Яном Томбинским.

В разговоре якобы Шмидт по-секрету обсуждает с Томбинским вопрос санкций ЕС по отношению к украинским чиновникам. Она жалуется на давление с боку США из-за того, что позиция Евросоюза в этом слишком мягкая.

"То, что тебе действительно нужно знать, и что нас очень злит, это то, что американцы ходят кругами и рассказывают, что у ЕС слишком мягкая позиция", - обращается она к Томбинскому.

В свою очередь представитель ЕС в Украине подчеркивает, что Евросоюз не принимает участие в соревнованиях с США – у кого сильнее позиция, и отмечает, что у ЕС есть "другие способы воздействия".

Ссылка на прослушку была разослана в четверг утром через твиттер-аккаунт помощника первого замглавы правительства Дмитрия Лоскутова.

По материалам Украинская правда, Радио Свобода