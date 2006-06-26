При взрыве в Анталии погиб украинский турист

По уточненным данным, при взрыве близ турецкого курорта Анталия погибли четыре человека, в том числе - граждане Украины и Норвегии, сообщает "Рейтер" со ссылкой на телеканал CNN Turk. Количество раненых исчисляется десятками.

В полиции рассказали, что инцидент произошел в ста километрах от самого города в парке, разбитом вокруг водопада Манавгат.

Причина взрыва пока остается неизвестной, однако местные власти выдвинули предположение, что сдетонировать мог газовый баллон.

Курдские террористы, исламские радикалы и левацкие группировки, которые стоят за большинством терактов, совершенных на территории Турции, пока не взяли на себя ответственность за организацию взрыва.