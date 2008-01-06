США призывают грузинскую оппозицию не спешить с митингами

Помощник госсекретаря США Метью Брайза призывает грузинскую оппозицию не спешить с митингами протеста и дождаться официальных итогов подсчета.

"Пока известны только предварительные данные. По имеющейся сейчас информации, выборы прошли сравнительно хорошо. На этом фоне мне непонятно, почему оппозиция призывает людей к митингам. Пока не выяснится, есть ли основание для подобного протеста, совершенно непонятно призывать к такому протесту", - сказал Брайза в интервью телекомпании "Рустави-2".

По его словам, если выясниться, что досрочные президентские выборы в Грузии прошли справедливо, тогда каждый гражданин страны, независимо от того, в оппозиции он или во власти, обязан уважать итоги выборов.

Брайза подчеркнул, что на прошедших в субботу президентских выборах в Грузии была "реальная конкуренция между оппонентами".

Помощник госсекретаря США отметил, что Вашингтон дождется оценок наблюдателей ОБСЕ и других международных организаций о том, насколько справедливо и свободно прошли выборы и только после этого сделает официальное заявление.

РИА "Новости"