Почти половина мирового богатства принадлежит 1% населения - исследование

Состояние 85 богатейших человек — около 1,7 триллиона долларов — сравнялось с состоянием беднейшей половины населения планеты (около 3,6 миллиарда человек). Об этом сообщается в исследовании благотворительной организации Oxfam, передает Лента.ру.

Почти половиной мирового состояния (46 процентов) владеет один процент населения, которому в общей сложности принадлежит 110 триллионов долларов. Это в 65 раз больше, чем состояние беднейшей половины населения.

Процесс сосредоточения мирового богатства в руках все меньшего количества людей продолжается, отмечает Oxfam. В прошлом году миллиардерами стали 210 человек. В итоге их число увеличилось до 1426 человек, а их общее состояние составило 5,4 триллиона долларов.

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В качестве примера распределения богатства в развивающихся странах приводится ситуация в Индии. В этой стране за последнее десятилетие число миллиардеров выросло с шести до 61 человека, которые сосредоточили в своих руках совокупное состояние в размере 250 миллиардов долларов. К 2008 году на миллиардеров в Индии пришлось 26 процентов от состояния всего населения, тогда как в 2003 году этот показатель составлял 1,8 процента.

В исследовании Oxfam отмечается, что сложившуюся ситуацию необходимо исправлять, поскольку она угрожает политической и социальной стабильности в странах с высоким уровнем неравенства. К ним отнесены в первую очередь развивающиеся государства: Россия, уже упомянутая Индия, Бразилия, Мексика, Аргентина, Китай, Турция. Устранить неравенство предлагается за счет справедливого налогообложения, пожертвований на благотворительность и повышения заработных плат рядовым сотрудникам.

Oxfam представляет собой объединение из 17 благотворительных организаций, работающих в 90 странах по всему миру. Целью Oxfam является защита прав людей, помощь беднейшим слоям населения, борьба с несправедливостью.