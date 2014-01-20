СМИ: Франция закрыла воздушное пространство для делегации из Сирии

Власти Франции решили закрыть небо над страной для самолета, на котором сирийская делегация должна полететь на конференцию «Женева-2» в швейцарский Монтре, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Франция отказалась принять самолет, на котором наша делегация во вторник должна пересечь ее (Франции) воздушное пространство, тем самым подтвердив, что она делает все возможное, чтобы сорвать проведение конфренции «Женева-2», - цитирует агентство Франс Пресс источник в МИД Сирии.

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Как ожидается, 22 января в городе Монтрё в Швейцарии стартует конференция по Сирии. Планируется, что впервые за три года в обсуждении кризиса в стране будут участвовать обе стороны конфликта - представители властей и зарубежной оппозиции, которая пользуется широкой поддержкой Запада и ряда арабских стран. Оппозиционеры считают главной задачей конференции формирование переходного органа исполнительной власти в Сирии, в котором «не будет места Асаду». Сирийское правительство неоднократно заявляло, что не собирается передавать кому-либо власть, а главной задачей «Женевы-2» считает борьбу с терроризмом.