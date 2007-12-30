Лидером партии Бхутто стал её 19-летний сын, студент Оксфорда (фото)

17:11, 30 декабря 2007
Мир
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Его отец станет сопредседателем партии

Председателем Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, ставшей жертвой теракта во время предвыборного митинга, стал ее 19-летний сын Билавал.

Как передает Associated Press, об этом сообщил источник в партии.

Сын Беназир Бхутто, 19-летний Билавал Зардари (Бхутто), и муж погибшей Али Зардари.

Сестра Беназир Бхутто Санам, сын Билавал, дочь Азифа, дочь Бахтавар, племянник Зульфикар Али Бхутто младший

Его отец Азиф Али ЗАРДАРИ станет сопредседателем партии.

Сын Беназир Бхутто на похоронах матери
Британский телеканал "Скай ньюз" сообщил, что сегодня тысячи людей собрались у дома Б.Бхутто в провинции Синд. Там было зачитано ее политическое завещание о будущем Пакистанской Народной партии. Кроме того, соратники убитой Б.Бхутто должны решить: будут они бойкотировать намеченные на 8 января всеобщие парламентские выборы или нет.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер Пакистана скончалась в четверг от тяжелого ранения, полученного при теракте, когда во время многотысячного оппозиционного митинга в городе Равалпинди боевик-смертник взорвал себя рядом с автомобилем Б.Бхутто.

Б.Бхутто вернулась на родину 18 октября этого года. В день возвращения, когда ее кортеж двигался по одной из центральных улиц Карачи, произошли два взрыва, которые унесли жизни более 140 человек.

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