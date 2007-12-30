Лидером партии Бхутто стал её 19-летний сын, студент Оксфорда (фото)
17:11, 30 декабря 2007Мир
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Его отец станет сопредседателем партии
Председателем Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, ставшей жертвой теракта во время предвыборного митинга, стал ее 19-летний сын Билавал.
Как передает Associated Press, об этом сообщил источник в партии.
|Сын Беназир Бхутто, 19-летний Билавал Зардари (Бхутто), и муж погибшей Али Зардари.
|Сестра Беназир Бхутто Санам, сын Билавал, дочь Азифа, дочь Бахтавар, племянник Зульфикар Али Бхутто младший
Его отец Азиф Али ЗАРДАРИ станет сопредседателем партии.
|Сын Беназир Бхутто на похоронах матери
Как сообщал УНИАН, экс-премьер Пакистана скончалась в четверг от тяжелого ранения, полученного при теракте, когда во время многотысячного оппозиционного митинга в городе Равалпинди боевик-смертник взорвал себя рядом с автомобилем Б.Бхутто.
Б.Бхутто вернулась на родину 18 октября этого года. В день возвращения, когда ее кортеж двигался по одной из центральных улиц Карачи, произошли два взрыва, которые унесли жизни более 140 человек.
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