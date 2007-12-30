Лидером партии Бхутто стал её 19-летний сын, студент Оксфорда (фото)

Председателем Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, ставшей жертвой теракта во время предвыборного митинга, стал ее 19-летний сын Билавал.

Как передает Associated Press, об этом сообщил источник в партии.

Его отец Азиф Али ЗАРДАРИ станет сопредседателем партии.

Британский телеканал "Скай ньюз" сообщил, что сегодня тысячи людей собрались у дома Б.Бхутто в провинции Синд. Там было зачитано ее политическое завещание о будущем Пакистанской Народной партии. Кроме того, соратники убитой Б.Бхутто должны решить: будут они бойкотировать намеченные на 8 января всеобщие парламентские выборы или нет.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер Пакистана скончалась в четверг от тяжелого ранения, полученного при теракте, когда во время многотысячного оппозиционного митинга в городе Равалпинди боевик-смертник взорвал себя рядом с автомобилем Б.Бхутто.

Б.Бхутто вернулась на родину 18 октября этого года. В день возвращения, когда ее кортеж двигался по одной из центральных улиц Карачи, произошли два взрыва, которые унесли жизни более 140 человек.