Теракты в Волгограде: количество погибших возросло до 34, более 60 людей остаются в больницах

Об этом сообщает РИА Новости со слов представителя регионального Минздрава.

"Количество погибших при взрыве на вокзале - 18 человек, количество погибших при взрыве в троллейбусе, по уточненным данным, - 16 человек", - сказал он.

Ранее сообщалось, что при взрыве в троллейбусе погибли 15 человек.

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Как передает корреспондент РИА Новости, на место теракта в троллейбусе жители возложили сотни красных гвоздик, роз, люди продолжают нести цветы и зажигать свечи.

В Волгограде объявлен траур до 3 января.

По состоянию на 31 декабря почти 50 пострадавших в результате терактов находятся в больницах Волгограда, еще 15 раненых проходят лечение в Москве.