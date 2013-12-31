Теракты в Волгограде: количество погибших возросло до 34, более 60 людей остаются в больницах
Количество погибших в двух терактах в Волгограде возросло с 33 до 34
Об этом сообщает РИА Новости со слов представителя регионального Минздрава.
"Количество погибших при взрыве на вокзале - 18 человек, количество погибших при взрыве в троллейбусе, по уточненным данным, - 16 человек", - сказал он.
Ранее сообщалось, что при взрыве в троллейбусе погибли 15 человек.
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Как передает корреспондент РИА Новости, на место теракта в троллейбусе жители возложили сотни красных гвоздик, роз, люди продолжают нести цветы и зажигать свечи.
В Волгограде объявлен траур до 3 января.
По состоянию на 31 декабря почти 50 пострадавших в результате терактов находятся в больницах Волгограда, еще 15 раненых проходят лечение в Москве.