Кассовый зал волгоградского вокзала возобновил работу после теракта

РЖД возобновили работу кассового зала железнодорожного вокзала в Волгограде, где в воскресенье произошел теракт, сообщает РИА Новости.

От взрыва на вокзале погибли 18 человек. От теракта на следующий день в троллейбусе – 15. Всего пострадали 106 человек.

"Сегодня, 31 декабря, в 08.00 мск в здании железнодорожного вокзала Волгоград-1 возобновлена работа зала по продаже билетов на поезда дальнего сообщения", - говорится в сообщении РЖД.

Все билетные кассы работают в штатном режиме, из них три - в круглосуточном режиме. Для пассажиров дальнего сообщения открыт доступ на платформы через цокольный этаж железнодорожного вокзала города Волгограда.

Информация о движении поездов транслируется по громкой связи на территории, прилегающей к главному зданию вокзала, в кассовом зале. В помещении цокольного этажа работает информационное табло. На пригородном вокзале осуществляется продажа билетов на поезда пригородного сообщения. Задержек в движении пассажирских и пригородных поездов нет.

РЖД рассчитывают полностью отремонтировать и восстановить вокзал в Волгограде до майских праздников, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) Сергей Абрамов.