В Грузии демонтировали памятник Сталину

Местная власть заявила, что монумент установили незаконно, его демонтаж состоялся в присутствии полиции, сообщает Радио Свобода.

По теме: Саакашвили призвал премьера отказаться от памятников Сталину

Памятник Сталину в Телави открыли по инициативе местной организации сталинистов. Ее глава Шота Лазариашвили после сегодняшнего демонтажа заявил, что «борьба со Сталиным – это позор для страны».