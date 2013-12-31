В Грузии демонтировали памятник Сталину
16:34, 31 декабря 2013Мир
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В грузинском городе Телави демонтировали памятник Иосифу Сталину, установленный этой осенью возле Мемориала погибшим во Второй мировой войне
Местная власть заявила, что монумент установили незаконно, его демонтаж состоялся в присутствии полиции, сообщает Радио Свобода.
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Памятник Сталину в Телави открыли по инициативе местной организации сталинистов. Ее глава Шота Лазариашвили после сегодняшнего демонтажа заявил, что «борьба со Сталиным – это позор для страны».
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