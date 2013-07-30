Саакашвили призвал премьера отказаться от памятников Сталину

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал решение о восстановлении памятника Сталину в городе Гори антигосударственным действием и призвал премьер-министра Бидзину Иванишвили пересмотреть его.

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским, находящимся в Тбилиси с визитом.

"Я не глупый и понимаю, кто принимает сегодня все решения, поэтому хочу призвать премьер-министра - пусть пересмотрит это решение. Такое действие не пойдет Грузии на пользу", - подчеркнул Саакашвили.

Как напомнил глава государства, Сталин совершил ужасающие преступления, в частности, отдав грузинские земли другим советским государствам, погубив грузинскую интеллигенцию, и следовательно "восстановление памятника Сталину является антигосударственным, антигрузинским, антинациональным действием".

Грузинские СМИ, ссылаясь на представителя горийского муниципалитета, сообщили сегодня, что самый знаменитый памятник Сталину - на центральной площади Гори, демонтированный по решению властей Грузии в 2010 году, - будет восстановлен до 21 декабря - к годовщине со дня рождения советского генералиссимуса.

Представители президентского "Единого нацдвижения", бывшего правящей партией до парламентских выборов в октябре 2012 года, сразу после демонтажа памятника утверждали, что он будет перенесен на территорию дома-музея Сталина, находящегося в нескольких сотнях метров от центральной площади, однако журналисты нашли лежащий на земле монумент в развалинах старого здания в нескольких километрах от Гори. Затем прежние власти заявили, что планируют вместо памятника Сталину на центральной площади Гори установить мемориал жертвам августовских событий 2008 года и сталинских репрессий.

Разрешение восстановить памятники Сталину в разных городах Грузии было дано после победы на парламентских выборах политической коалиции нынешнего премьера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".