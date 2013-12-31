BBC: На Тайване взорвалась утка Хофмана
16:24, 31 декабря 2013Мир
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Взорвалась огромная надувная желтая утка, которая должна была стать атрибутом новогодних праздников в порту Цзилун на Тайване
На резиновую птицу размером 18 м - произведение художника из Нидерландов Флорентина Хофмана - предположительно напали орлы, сообщает BBC Украина.
В прошлом месяце другая гигантская утка Хофмана, также выставлена на Тайване, вздулась из-за землетрясения.
Третью в сентябре вытащили на берег из-за приближения тайфуна.
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