В Сальвадоре из-за извержения вулкана эвакуированы более двух тысяч человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

”Оранжевый уровень тревоги и опасности сохраняется в районе вулкана, 2,2 тысячи человек размещены во временных убежищах”, - сообщил глава службы гражданской обороны Хорхе Мелендес.

Сейчас эвакуированные обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости. При этом спасатели отмечают, что многие жители расположенных близ Чапаррастике населенных пунктов отказались покидать свои дома, несмотря на указания властей.

Чапаррастике, расположенный на востоке страны, выбросил огромный столб пепла и дыма на высоту примерно в пять километров в минувшее воскресенье. Сейчас активность вулкана несколько уменьшилась, хотя газы, пар и пепел по-прежнему выбрасываются из жерла. В воскресенье были перенесены десятки рейсов из аэропорта столицы страны Сан-Сальвадора, однако в понедельник его работа нормализовалась.

В последний раз извержение Чапаррастике произошло в декабре 1976 года.