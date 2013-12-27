Обама подписал расходную часть бюджета США на два года
Президент США Барак Обама подписал закон, устанавливающий расходную часть федерального бюджета США на два года.
"Президент подписал документ, который позволяет осуществить контроль за расходами на 2014 и 2015 финансовый годы", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джея Карни, передает ИТАР-ТАСС.
Сенат Конгресса США одобрил данный документ 18 декабря. Он позволит избежать новой приостановки работы американского правительства, которая могла произойти в начале следующего года.
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Этот документ был разработан представителями обеих партий - сенатором-демократом Пэтти Мюррей и конгрессменом- республиканцем Полом Райаном. Документ предусматривает шаги по уменьшению бюджетного дефицита на 23 млрд долларов.
Речь идет не только о сокращении отдельных статей расходов, но и об увеличении сборов в госказну. Предполагается, что реализация подобных мер должна принести в бюджет в течение ближайшего десятилетия дополнительно 85 млрд долларов.