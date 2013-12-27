Обама подписал расходную часть бюджета США на два года

"Президент подписал документ, который позволяет осуществить контроль за расходами на 2014 и 2015 финансовый годы", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джея Карни, передает ИТАР-ТАСС.

Сенат Конгресса США одобрил данный документ 18 декабря. Он позволит избежать новой приостановки работы американского правительства, которая могла произойти в начале следующего года.

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Этот документ был разработан представителями обеих партий - сенатором-демократом Пэтти Мюррей и конгрессменом- республиканцем Полом Райаном. Документ предусматривает шаги по уменьшению бюджетного дефицита на 23 млрд долларов.

Речь идет не только о сокращении отдельных статей расходов, но и об увеличении сборов в госказну. Предполагается, что реализация подобных мер должна принести в бюджет в течение ближайшего десятилетия дополнительно 85 млрд долларов.