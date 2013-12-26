Мэры Хиросимы и Нагасаки пригласили Обаму посетить их города

Соответствующее письмо от властей Хиросимы и Нагасаки было передано сегодня в американское посольство в Токио, передает ИТАР-ТАСС.

"Жители наших городов тепло встретят вас", - обещают градоначальники в письме. Также в нем высказывается мнение, что Обама "убедится в верности своего курса на полную ликвидацию ядерного оружия в мире, после того как сам увидит последствия бомбардировок" двух японских городов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены ВС США в самой концовке Второй мировой войны 6 и 9 августа 1945 года соответственно, с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. Их жертвами стали более 240 тыс. человек: в Хиросиме - около 160 тыс. (более двух третей населения города), в Нагасаки - 80 тыс. (примерно треть населения).

США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки двух японских городов и оправдывают это военной необходимостью. Тем не менее, в последнее время позиция Вашингтона по этому вопросу несколько смягчилась. Так, в 2010 году тогдашний посол США в Японии Джон Рус стал первым главой американской дипмиссии, который принял участие в мемориальной церемонии, посвященной 65-й годовщине бомбардировки Хиросимы.

В 2010 году мэр этого города Тадатоси Акиба лично приглашал Барака Обаму. По его словам, в ответ на приглашение американский президент сказал, что "хотел бы посетить Хиросиму", не уточнив при этом возможных сроков. Тогда Обаму ожидали в Хиросиме в ноябре 2010 года в рамках визита в Японию в связи с участием в саммите АТЭС в Иокогаме. "Посещение президентом Обамой Хиросимы имело бы важное значение для реализации предложенной им концепции создания безъядерного мира", - отмечал тогда мэр города.