США помогали уничтожать повстанцев - экс-президент Колумбии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Несколько дней назад соответствующую информацию опубликовало издание Washington Post. По данным газеты, речь шла о сотрудничестве с начала 2000-х годов, благодаря которому были убиты несколько лидеров Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), в том числе Рауль Рейес. Он погиб в 2008 году в результате ракетного обстрела лагеря РВСК в Эквадоре у границы с Колумбией.

"Эти военные операции осуществлялись под моей ответственностью", — написал в своем микроблоге в Twitter Урибе.

По его словам, США помогали Боготе найти лидеров повстанцев, однако за их непосредственное уничтожение отвечали колумбийские спецслужбы и военные.

После опубликования этой информации президент соседнего Эквадора Рафаэль Корреа назвал происшедшее "серьезнейшими" событиями, предположив, что это может негативно сказаться на процессе мирного урегулирования в Колумбии.

С конца 2012 года правительство Колумбии ведет с РВСК переговоры о мирном урегулировании внутреннего конфликта. Это уже четвертая за 30 лет попытка наладить диалог и достичь мира в стране, где в продолжающейся полвека гражданской войне погибли сотни тысяч человек. Повстанцы ведут борьбу с правительством за построение общества социальной справедливости и равенства.