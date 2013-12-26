США помогали уничтожать повстанцев - экс-президент Колумбии
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе (2002-2010) признал, что американское ЦРУ оказывало его стране помощь при проведении операций по уничтожению главарей повстанческих группировок
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.
Несколько дней назад соответствующую информацию опубликовало издание Washington Post. По данным газеты, речь шла о сотрудничестве с начала 2000-х годов, благодаря которому были убиты несколько лидеров Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), в том числе Рауль Рейес. Он погиб в 2008 году в результате ракетного обстрела лагеря РВСК в Эквадоре у границы с Колумбией.
"Эти военные операции осуществлялись под моей ответственностью", — написал в своем микроблоге в Twitter Урибе.
По его словам, США помогали Боготе найти лидеров повстанцев, однако за их непосредственное уничтожение отвечали колумбийские спецслужбы и военные.
После опубликования этой информации президент соседнего Эквадора Рафаэль Корреа назвал происшедшее "серьезнейшими" событиями, предположив, что это может негативно сказаться на процессе мирного урегулирования в Колумбии.
С конца 2012 года правительство Колумбии ведет с РВСК переговоры о мирном урегулировании внутреннего конфликта. Это уже четвертая за 30 лет попытка наладить диалог и достичь мира в стране, где в продолжающейся полвека гражданской войне погибли сотни тысяч человек. Повстанцы ведут борьбу с правительством за построение общества социальной справедливости и равенства.