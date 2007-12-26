Немцов снялся с выборов президента России

Один из лидеров партии Союз правых сил Борис Немцов, выдвинутый 17 декабря съездом партии кандидатом в президенты России, заявил о своем отказе от участия в предвыборной гонке. В официальном заявлении, распространенном в среду, Немцов также призвал двух других кандидатов в президенты от левой и правой оппозиции – лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера «Народно-демократического союза» Михаила Касьянова – снять свои кандидатуры, поскольку, как считает Немцов, исход выборов заранее предрешен.

Немцов, обращаясь к Зюганову и Касьянову, предложил выдвинуть властям четыре требования: об обязательном участии в теледебатах всех кандидатов в президенты; об обеспечении равного доступа кандидатов к федеральным телеканалам; о немедленной отмене так называемого «стоп-листа», согласно которому, по словам Немцова, «руководству телеканалов запрещено предоставлять право представителям оппозиции участвовать в политических программах»; об отказе от использования административного ресурса.

Газета.ру