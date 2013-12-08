В Мадриде в поддержку Евромайдана вышли сотни человек (фото)

20:21, 08 декабря 2013
Мир
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Сотни людей вышли на акцию в испанском Мадриде в поддержку украинских евромайданов

Митинг в Мадриде / фото: Фейсбук Катерина Паланская

Организаторы акции сообщают о как минимум полутора тысячах участников.

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Митингующие держали в руках плакаты с требованиями отставки украинской власти и с выражением поддержки демонстрантам в Украине.

Митинг в Мадриде / Фото: Фейсбук Катерина Паланская
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