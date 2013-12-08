В Мадриде в поддержку Евромайдана вышли сотни человек (фото)

Организаторы акции сообщают о как минимум полутора тысячах участников.

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Митингующие держали в руках плакаты с требованиями отставки украинской власти и с выражением поддержки демонстрантам в Украине.