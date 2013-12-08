В Виннице Марш миллионов поддержали около двух тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня люди стоят с флагами Украины и ЕС, у многих на одежде прикреплены ленты с символикой Украины и Европейского Союза, а также наклейки ”Винница - европейский город”. Люди во время акции скандировали: ”Ганьба!”, ”Разом і до кінця!”, ”Вінниця - це Європа”.

Около 13:00 к митингующим вышел городской председатель Винницы Владимир Гройсман, который призвал руководство страны наказать виновных за применение силы во время разгона милицией митинга на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.

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«Мы хотим жить в нормальном европейском городе, мы хотим строить цивилизованное общество. Мы сегодня вышли, чтобы сказать, что нет места в нашей жизни для насилия, и те, кто его совершил, должны быть наказаны. Мы хотим жить по европейским принципам и ценностям. Винница в очередной раз демонстрирует пример, как можно цивилизованными и мирными мероприятиями демонстрировать свою принципиальную позицию. Мы должны в единстве сказать, что Винница - европейский город», - отметил Гройсман.

После этого присутствующие все вместе исполнили гимн Украины.

Митингующие собирали деньги и теплую одежду для помощи Евромайдану в Киеве, а также нарядили елки, растущие на площади, лентами с государственной символикой Украины и Евросоюза.