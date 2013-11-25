В России запретили рекламу абортов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, согласно сообщению, Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Данным законом, в частности, вносятся изменения в закон «О рекламе».

«В Федеральном законе «О рекламе» перечень услуг, реклама которых не допускается, дополнен медицинскими услугами по искусственному прерыванию беременности. Кроме того, ужесточаются требования к рекламе методов народной медицины, а также запрещается проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества», - говорится в сообщении.

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Также уточняются положения, касающиеся прав пациентов на получение ими медицинской помощи, на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него, на медицинские осмотры и медицинское освидетельствование, а также на долечивание в санаторно-курортных организациях.

Также нормы Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» приводятся в соответствие с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» в части, касающейся обеспечения бесплатными лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных.

В тоже время в Семейный кодекс Российской Федерации (статьи 127 и 146) вносятся изменения, направленные на упрощение процедуры передачи детей на усыновление или передачу их под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью, в частности уточняются нормы, касающиеся требований к состоянию здоровья потенциального усыновителя, опекуна (попечителя).

Этот закон был принят Государственной думой 15 ноября 2013 года и одобрен Советом Федерации 20 ноября 2013 года.