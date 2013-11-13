В России хотят бороться с алкоголизмом запретом застолий в кино

Об этом заявил член Общественной палаты РФ, сопредседатель Союза потребителей Владимир Слепак.

"Мне кажется, это абсолютно правильная инициатива. Надо, безусловно, менять отношение общества (к проблеме алкоголизма), а без этих запретов мы ничего не сделаем. Потому что сегодня влияние интернета и кинопроката существенно на формирование данного мировоззрения", - сказал Слепак РИА Новости.

Он констатировал, что действующие запреты, в частности, на рекламу алкоголя производителям удается обходить, в том числе путем рекламы в кино. "Я часто вижу (в кинофильмах): стоит бутылка, на ней бренд. Он либо узнаваем, либо непосредственно бренд. Значит, кто-то оплатил это все? Значит, мы видим ту же самую рекламу алкоголя, которая запрещена", - считает Слепак.

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Он отметил, что часто такие сцены появляются в фильмах про сотрудников правоохранительных органов, где "постоянно бутылка присутствует на рабочем месте", что "неуклюже смотрится с точки зрения морали и этики".

Ранее в среду "Российская газета" сообщила, что в РФ может появиться антиалкогольный закон, который по жесткости не будет уступать антитабачному закону. По нему предлагается штрафовать родителей за пьющих детей, а в кино запретить показывать застолья. Как пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, запрет должен быть принят по аналогии с антитабачным законом, где выкуривание сигареты героем разрешается, только если это "обусловлено художественным замыслом". Инициатором документа газета называет сенатора Вячеслава Фетисова.

Росалкогольрегулирование подготовило проект постановления правительства, согласно которому ведомство в 2014 году сможет вносить в реестр запрещенных сайты, предлагающие дистанционную продажу алкогольной продукции.