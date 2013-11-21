В прокуратуре Ставрополья назвали обвинения в адрес Есенина и Набокова "частным мнением" сотрудника

Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры края.

"Соответствие образовательному процессу произведений Сергея Есенина, Владимира Набокова и других писателей не являлось предметом прокурорской проверки, какие-либо акты реагирования не вносились. Официальных сообщений на эту тему прокуратурой края не делалось", - сказано в сообщении.

По теме: В России прокуратура потребовала изъять из школьных библиотек Есенина и Набокова

В то же время, в ведомстве не отрицают факта высказываний старшего помощника прокурора края Курбангали Шарипова о том, что работы Есенина, Набокова и некоторых других авторов вредны для психики школьников.

"Приведенные журналистами высказывания старшего помощника прокурора края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Курбангали Шарипова являются его частным мнением, а не официальной позицией прокуратуры края", - заявили в прокуратуре.

В настоящее время в отношении Курбангали Шарипова начата служебная проверка, сказано в сообщении.