В России прокуратура потребовала изъять из школьных библиотек Есенина и Набокова

Об этом сообщил РИА Новости старший помощник прокурора края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Курбангали Шарипов.

Как сообщалось ранее, при проверке литературы в школьных библиотеках прокуроры обнаружили "книги, не совместимые с задачами образовательного процесса", содержащие мистику, эротику и ужасы.

"Прокуратура потребовала изъять из общего доступа книги ряда авторов, в частности, произведения Набокова, в которых есть мистика, а также Есенина с его хулиганскими стихами. Школьникам рано читать такие книги", - уточнил собеседник агентства. По его словам, литература указанных авторов негативно влияет на несовершеннолетних, пробуждая в них "боязнь темноты, призраков, ночные страхи и создавая проблемы в общении между сверстниками".

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"У нас сейчас, если посмотреть сводки, дети в 9-12 лет грабежи совершают. Как, по-вашему, чего они начитались?" - добавил Шарипов. Он отметил, что по требованию прокуратуры вредоносные книги должны быть убраны с библиотечных полок в закрытые шкафы или кабинет директора, чтобы доступ к ним имел только взрослый персонал учебного заведения.

Среди запрещенных авторов, по результатам прокурорской проверки, оказались также Даниэла Стил, Жюльетта Бенцони, Кейт Тирнан, Шарон Крич, Сергей Силин, и Андрей Левицкий. По мнению старшего помощника прокурора края, эта литература могла оказаться на полках библиотеки благодаря спонсорам учебных заведений, привозящих книги в подарок.

По словам Шарипова, в течение месяца администрации школ должны отчитаться об изъятии вредоносных книг из общего доступа, после чего надзорное ведомство может повторить проверку.