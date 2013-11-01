Обама приказал спецслужбам прекратить прослушку МВФ и Всемирного банка

Как сообщили агентству Рейтер источники в Белом доме, решение о прекращении электронного шпионажа со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США за международными финансовыми организациями было отдано несколько недель назад — одновременно с распоряжением ограничить аналогичную деятельность в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, о котором сообщалось три дня назад, пишет РИА Новости.

По теме: Обама распорядился ограничить прослушку в штаб-квартире ООН - СМИ

Другой представитель президентской администрации заявил агентству, что США не осуществляют электронное наблюдение за МВФ и ВБ, но отказался сообщить, делалось ли это в прошлом.

Сворачивание разведывательной активности США происходит на фоне скандалов в отношениях с рядом стран из-за информации о слежке за иностранными лидерами, распространенной экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.