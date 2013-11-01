Обама приказал спецслужбам прекратить прослушку МВФ и Всемирного банка
Президент США Барак Обама распорядился прекратить прослушку коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, штаб-квартиры которых расположены в Вашингтоне.
Как сообщили агентству Рейтер источники в Белом доме, решение о прекращении электронного шпионажа со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США за международными финансовыми организациями было отдано несколько недель назад — одновременно с распоряжением ограничить аналогичную деятельность в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, о котором сообщалось три дня назад, пишет РИА Новости.
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Другой представитель президентской администрации заявил агентству, что США не осуществляют электронное наблюдение за МВФ и ВБ, но отказался сообщить, делалось ли это в прошлом.
Сворачивание разведывательной активности США происходит на фоне скандалов в отношениях с рядом стран из-за информации о слежке за иностранными лидерами, распространенной экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.