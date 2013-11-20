В США сегодня казнят одного из самых известных серийных убийц

Судьба Франклина решилась в последние сутки: накануне федеральный судья постановил отсрочить казнь, назначенную на 20 ноября, однако уже через несколько часов апелляционный суд отклонил это решение. Теперь помешать приведению приговора в силу может только Верховный суд США, если сочтет нужным вмешаться в дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

При рождении осужденный преступник получил имя Джеймс Клейтон Вон и поменял его в 1976, став Джозефом Полом Франклином. Имя он взял в честь идеолога нацистской Германии Йозефа Геббельса, а фамилию - в честь американского политического деятеля Бенджамина Франклина.

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Совершать убийства по мотивам расовой ненависти Франклин начал в 1976 году. Он был арестован в 1980 году, процесс по его делу длился 17 лет. В общей сложности ему вменялось в вину 20 убийств и шесть покушений на убийство. Франклин сообщил, что основной его целью была ликвидация президента США Джимми Картера, как человека, "предавшего свой народ и расу". Одним из самых громких эпизодов преступной деятельности Франклина стало нападение на известного порномагната Ларри Флинта, который после покушения стал инвалидом.

Федеральный судья добивался отсрочки казни преступника из-за сложностей с препаратами, входящими в состав смертельной инъекции. Ранее предполагалось использовать для этой цели пропофол, однако власти Евросоюза, выступающие против смертной казни, пригрозили приостановить экспорт этого снотворного средства в США. В конце октября Верховный суд штата Миссури разрешил использовать в целях казни пентобарбитал, который ранее употреблялся в ветеринарии для усыпления животных. Мнение судьи о том, что применение этого препарата может причинить Франклину ненужные страдания, было отвергнуто апелляционной инстанцией.