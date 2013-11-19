Один из двух автопилотов Boeing-737 был отключен, посадка осуществлялась в ручном режиме

15:35, 19 ноября 2013
Мир
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Стали известны предварительные результаты расшифровки "черных ящиков".

У Казані вибухнув літак / Фото: @a_smolin

Один из двух автопилотов разбившегося в Казани самолета Boeing-737 был отключен, экипаж самолета осуществлял посадку в ручном режиме, сообщил МАК предварительные результаты расшифровки "черных ящиков".

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров, пишет РИА Новости.

"При этом, задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был отключён, и дальнейший полёт осуществлялся в ручном режиме", - говорится в сообщении МАК.

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