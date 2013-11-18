Авиакомпания: к разбившемуся "Боингу" не было претензий

Об этом заявила руководитель пресс-службы авиакомпании "Татарстан" Гульназ Минниханова, сообщает Русская служба ВВС.

По ее словам, самолет в воскресенье сделал несколько рейсов. Из Казани "Боинг" совершил полет по маршруту Казань-Ереван-Казань, после чего вылетел в Москву и должен был вернуться в Казань.

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Как сообщила Минниханова, самолет между рейсами проходил оперативное техобслуживание, и неполадок выявлено не было. Предыдущие рейсы были выполнены в штатном режиме.

Представительница авиакомпании также заявила, что оба пилота имели большой опыт работы - более 20 лет летного стажа.

В результате авиакатастрофы в международном аэропорту Казани в воскресенье погибли 50 человек.

В Татарстане понедельник будет объявлен днем траура.