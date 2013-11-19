Глава МИД Беларуси намекнул, что Лукашенко не собирается на саммит в Вильнюсе

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«Я не думаю, что с учетом значимости этой инициативы, там должен быть чрезмерно высокий уровень участия в саммите», - сказал он по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Макей также отметил, что у белорусской стороны нет "особо никаких ожиданий" от предстоящего саммита. «Мы участвуем в этой инициативе, потому что считаем необходимым нормализовать отношения с Европейским Союзом. ЕС второй по значимости партнер после РФ. Было бы глупо отказываться от торгово-экономического сотрудничества», - сказал Макей.

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По его словам, «сегодня звучат откровенные заявления, что некоторые страны должны сделать выбор», с кем им быть - с Востоком или с Западом. «Для нас этот подход неприемлем. Надо находить варианты взаимодействия с Европой и с Евразией. Мы должны искать не то, что разъединяет, а то, что объединяет», - отметил глава МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября на пресс-конференции в Минске посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка сообщил, что пока не время для представления Беларуси на саммите «Восточного партнерства» на самом высоком уровне.

«Уровень представительства зависит от уровня отношений между Беларусью и Евросоюзом. Пока не время для преставления на самом высоком уровне», - сказал Шерепка.

Ранее сообщалось, что в приглашении на саммит, полученном белорусской стороной, не вписана фамилия.

«Это решение властей Беларуси, кто поедет в Вильнюс. Наверное, есть однозначный сигнал со стороны Брюсселя, кого хотели бы видеть в Вильнюсе, и, я думаю, что белорусская сторона эти сигналы хорошо читает», - подчеркнул Шерепка.

Напомним, 29 октября Совет Евросоюза продлил до 31 октября 2014 года действие "ограничительных мер" против Беларуси.

Совет ЕС оставил в списке физических и юридических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории сообщества заморожены, 232 физических лица, в том числе - Президента Беларуси Александра Лукашенко, и 25 компаний и предприятий.

28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в ходе которого ожидается подписание с Украиной Соглашения об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Молдова и Грузия намерены парафировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите.

Инициатива «Восточное партнерство» была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.