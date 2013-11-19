Украинцам рекомендуют отказаться от поездок в Ливию

МИД Украины в очередной раз рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливию, в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Читайте также: Украина требует от Ливии немедленно освободить захваченных моряков

“В связи с обострением ситуации с безопасностью на территории Ливии, вызванной вооруженными столкновениями, имевшими место в районе Гаргур в столице страны - городе Триполи и существованием реальной угрозы их повторения, МИД в очередной раз настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Ливию до нормализации ситуации”, - сказал он.

Гражданам Украины, которые находятся на территории Ливии, рекомендуется избегать массового скопления людей и не дискутировать с местным населением на религиозные или политические темы. В случае попадания в необычные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Ливии или звонить по телефону (на горячую линию) в МИД Украины.