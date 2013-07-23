Украина требует от Ливии немедленно освободить захваченных моряков

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины

Как отмечается в сообщении, сегодня, 23 июля, в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Государства Ливия в Украине Альхади Асбае в связи с захватом 17 июля вооруженными ливийскими гражданами в порту г. Бенгази торгового судна с украинцами на борту.

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Во время встречи Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Геннадий Латий заявил, что украинская сторона расценивает захват украинского экипажа как акт тяжкого преступления на территории Ливии, который, по состоянию на сегодняшний день, остается без надлежащей реакции официальной ливийской власти.

Он высказал жесткое требование относительно немедленного освобождения экипажа судна в соответствии с нормами международного права, обеспечения безопасности наших соотечественников на территории Ливии, а также адекватной официальной реакции и разъяснений от ливийской стороны относительно этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, в порту г. Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоит из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис.