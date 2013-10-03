МИД советует отказаться от поездок в Ливию

МИД Украины в связи с заметным ухудшением ситуации безопасности на территории Ливии в последние дни и усилением угроз для жизни и здоровья находящихся в этой стране иностранцев настоятельно предостерегает граждан Украины о нежелательности посещения Ливии до нормализации ситуации.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Гражданам Украины, находящимся в Ливии, рекомендуется избегать мест массового скопления людей и не дискутировать с местным населением на религиозные или политические темы.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливии по номерам телефона: +218 91 645 45 17 или + 218 21 360 86 65/64, которые работают круглосуточно, или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.

Как сообщалось, в столице Ливии на посольство России совершено нападение.