СМИ: Беглый казахский банкир подал иск против Украины, требующей его экстрадиции

Как заявил журналистам один из адвокатов Аблязова, Жерар Чолакян, защитники настаивают на том, что украинские власти попытались обмануть французский суд, сообщает французское радио RFI.

«Мы пришли к заключению, что украинские власти, представили досье с ложными документами, обманным путем полученными от генерального прокурора Украины, подписавшего требование, и полицейских, подписавших отчет - это на юридическом жаргоне называется «попыткой введения суда в заблуждение», - рассказал адвокат.

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«По просьбе нашего клиента мы перешли в наступление, и на прошлой неделе подали иск против украинских властей», - заявил Чолакян. В частности, иск был подан против генерального прокурора Украины, а также против посла Украины во Франции, который выступил в роли курьера при передаче дела в канцелярию.

«Мы обвиняем их в попытке введения суда в заблуждение, поскольку считаем, что в деле отсутствуют серьезные обвинения, - подчеркнул защитник. - Поскольку при изучении дела и попытке понять его материалы (а перевод на французский там крайне низкого качества) мы действительно видим некие финансовые операции, перемещение капиталов, все это так, но нет ничего, что позволило бы утверждать, что в этом есть преступная составляющая».

Напомним, экс-глава совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов был арестован на своей вилле на юге Франции 31 июля по запросу Украины, требующей его экстрадиции. 5 ноября запрос об экстрадиции Аблязова также направила французским властям Россия.

Рассмотрение запроса об экстрадиции Аблязова на Украину состоится 5 декабря, слушания по экстрадиции в Россию пройдут 12 декабря. Адвокаты олигарха опасаются, что в случае экстрадиции их клиента в Россию или Украину существует риск, что он будет выдан Казахстану.

Как известно, у Франции нет договора об экстрадиции с Казахстаном.