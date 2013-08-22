Французский суд не рискнул освободить Аблязова даже с браслетом слежения

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Адвокат Аблязова Брюно Ребсток попросил суд освободить его клиента, выдачи которого требуют Казахстан, РФ и Украина, запретив ему выезжать за пределы французского департамента Буш-дю-Рон. Защита также предлагала надеть на Аблязова электронный браслет.

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Напомним, экс-глава совета директоров БТА Банка, гражданин Казахстана Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд в настоящее время решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи банкира добиваются Казахстан, РФ и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова в Украину.