Вице-президент США поздравил Тимошенко
22:14, 21 декабря 2007Мир
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Дик Чейни интересовался энергетической безопасностью
Вице-президент США Дик ЧЕЙНИ поздравил Юлию ТИМОШЕНКО с избранием на должность премьер-министра Украины.
Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО с вице-президентом США Д.ЧЕЙНИ.
Вице-президент поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с формированием большинства в парламенте, утверждением коалиционного правительства и избранием на должность премьер-министра.
Д.ЧЕЙНИ пожелал Ю.ТИМОШЕНКО настойчивости в осуществлении глубоких экономических и социальных реформ.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности.
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