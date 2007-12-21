Вице-президент США поздравил Тимошенко

Дик Чейни интересовался энергетической безопасностью

Вице-президент США Дик ЧЕЙНИ поздравил Юлию ТИМОШЕНКО с избранием на должность премьер-министра Украины. Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО с вице-президентом США Д.ЧЕЙНИ. Вице-президент поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с формированием большинства в парламенте, утверждением коалиционного правительства и избранием на должность премьер-министра. Д.ЧЕЙНИ пожелал Ю.ТИМОШЕНКО настойчивости в осуществлении глубоких экономических и социальных реформ. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности.

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