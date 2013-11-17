При крушении «Боинга» в Казани погиб сын президента Татарстана

22:07, 17 ноября 2013
Мир
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Сын президента Татарстана Ирек Минниханов погиб в результате крушения самолета Boeing 737 в Казани вечером 17 ноября.

Ірек Мінніханов син президента ТатарстануФото: Facebook

Информацию об этом подтвердили в оперативном штабе по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Среди погибших также глава Управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов, сообщили в оперативном штабе. Кроме того, стало известно, что в результате крушения самолета погибла супруга спортивного комментатора Романа Скворцова Эллина.

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Власти Татарстана объявили 18 ноября днем траура по жертвам авиакатастрофы. 

Как сообщил вице-премьера республики Юрий Камалтынов, соответствующий указ уже подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В день траура на всех государственных учреждениях в республике будут приспущены флаги. Кроме того, местным телеканалам и радиостанциям рекомендовано снять с эфира развлекательные передачи.

Всего при крушении «Боинга» погибли 50 человек: шестеро членов экипажа и 44 пассажира. 

Как сообщил журналистам в аэропорту Казани Юрий Камалтынов, специалистам предстоит длительная и серьезная работа по опознанию тел погибших.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов.

По материалам: РИА Новости, Интерфакс

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