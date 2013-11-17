Родственникам жертв авиакатастрофы в Казани выплатят по 3 миллиона рублей

По словам замглавы компании Николая Галушина, в СОГАЗе была застрахована гражданская ответственность перевозчика. В связи с этим компания в соответствии с воздушным кодексом выплатит родственникам погибших по два миллиона рублей вне зависимости от того, что по итогам расследования признают причиной катастрофы, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

В СОГАЗе была застрахована только ответственность авиаперевозчика перед пассажирами. Сам самолет, эксплуатировавшийся компанией с 2008 года, был застрахован в компании «Ак Барс страхование» на сумму в девять миллионов долларов.

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Власти региона также решили выплатить по миллиону рублей родственникам всех погибших. Средства будут выделены из резервного фонда.

Сейчас поисково-спасательные работы на месте катастрофы уже завершены. Спасателям удалось обнаружить тела всех 50 погибших.

Самолет «Боинг-737» компании «Татарстан» разбился вечером 17 ноября при заходе на посадку в аэропорту Казани. По предварительным данным, самолет ударился об землю при попытке уйти на второй круг.

Погибли все находившиеся на его борту люди, в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава регионального управления ФСБ Александр Антонов и жена спортивного комментатора Романа Скворцова.