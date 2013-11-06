Колумбия обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства

Колумбия направит России ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства южноамериканской страны бомбардировщиками Ту-160. Об этом сообщил во вторник президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос по завершении совещания Совета безопасности в городе Пасто, передает ИТАР-ТАСС.

"Ситуация с этими российскими бомбардировщиками следующая: в пятницу два самолета, направлявшиеся из Венесуэлы в Никарагуа, пролетели в колумбийском воздушном пространстве, - заявил глава государства. - Так как они являются военными самолетами, им нужно было запросить предварительное разрешение, чего они не сделали". "Сейчас мы обратились с запросом в МИД, чтобы министерство направило соответствующую ноту правительству России", - добавил президент.

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Как сообщили ранее в Управлении пресс-службы и информации Минобороны России, экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160, поднятых с авиабазы Энгельс в Саратовской области, выполнили полет в соответствии с планом боевой подготовки Дальней авиации. Ракетоносцы пролетели над акваториями Карибского моря и восточной частью Тихого океана, вдоль юго-западного побережья североамериканского континента и совершили посадку в Боливарианской Республике Венесуэла на аэродроме Майкетия. Затем два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца осуществили перелет с Майкетии на аэродром Манагуа в Никарагуа.

Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.